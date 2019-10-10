«Бароло и Барбареско» в Риме: вино нового урожая

В элегантном Marriott Grand Hotel Flora на Виа Венето состоялась презентация новых урожаев двух самых знаменитых вин винодельческой зоны Ланга: Бароло 2015 и Барбареско 2016.

В событии приняли участие более ста производителей Бароло и Барбареско. Мероприятие было организовано Торговой палатой благодаря ее специальной компании CEAM (Centro Estero Alpi del Mare) в сотрудничестве с региональными энотеками Barolo e del Barbaresco, Ассоциацией римских сомелье, Arte dei Vinattieri, Confcommercio, Unioncamere, регионом Пьемонт и провинцией Кунео.

Представленные вина дегустировались в сочетании с традиционными блюдами, приготовленными шеф-поварами, приехавшими специально для этого вечера из Кунео. Ризотто с вином неббиоло (nebbiolo) и равиоли со знаменитыми сыром кастельманьо (Castelmagno) отличным образом сочетаются с этими винами. Сыры, колбасные изделия и даже сладости этого винодельческого региона также были представлены на фестивале.

Среди гостей было много владельцев знаменитых римских ресторанов, подбирающих лучшие вина для своей винной карты.

Климатические условия лета способствовали раннему и отличному курсу созревания винограда Неббиоло. Урожай 2015 года был одним из лучших для этого сорта: виноград был здоровым и очень красивым на вид. Можно считать Бароло 2015 года одним из самых удачных за последние годы, хотя цвет вина урожая 2014 года был более насыщенным. Вкус: насыщенный, энергичный, сбалансированный с появляющимися танинами, но очень мягкий, с хорошей минеральностью и долгим послевкусием. Вино очень молодое, поэтому можно прогнозировать большую долговечность.

Специалисты рекомендуют, тем не менее, подержать еще лет пять эти вина в погребе перед употреблением. Хотя многие из них отличаются отменным вкусом уже сейчас, так что не страшно, если у вас не хватает терпения и вы решите выпить Бароло 2015 немедленно.

Многие из виноделов приглашают желающих посетить их для дегустации нескольких годов выпуска вина подряд. Такая дегустация называется вертикальной, в отличие от дегустации разных видов вина одной и той же марки.

Многие винодельни предлагают также винные туры, включающие ночевку, дегустационные обеды, ужины, а также прогулки по виноградникам и многое другое.

Одними из таких гостеприимных виноделен являются La Biocca, Marchesi di Barolo, Terre di Barolo, Manzone и другие.

Ирина Раскина