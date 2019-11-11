"Бартерная неделя" пройдет в итальянских отелях

Отели предлагают клиентам бесплатное пребывание в обмен на нужные гостиницам предметы обихода и услуги.

Инициатива проходит ежегодно во всех регионах Италии, а ее правила очень просты, отмечает euromag.ru.

Сначала вы выбираете места, которые намерены посетить, после принятия решения консультируетесь со списком участвующих в мероприятии B&B, а затем предлагаете владельцам собственные услуги или б/у предметы, в которых те нуждаются.

Это могут быть как предметы обихода, техника или обьекты для дизайна интерьера, такие как компьютеры, мебель, картины, кухонная утварь, светильники и т.д., так и личные услуги, как ремонт автомобилей или мотоциклов, покраска и ремонт помещений или даже уроки иностранных языков и музыкальные выступления для посетителей отелей.

Для участия в инициативе вы должны зайти на портал http://www.settimanadelbaratto.it/ и предложить отелям свои услуги или товары.