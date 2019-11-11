"Бартерная неделя" пройдет в итальянских отелях

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Италия Италия

С 18 по 24 ноября большинство мини-отелей "bed and breakfast" Италии проводят "неделю бартера" (Settimana del baratto).

Отели предлагают клиентам бесплатное пребывание в обмен на нужные гостиницам предметы обихода и услуги.

Инициатива проходит ежегодно во всех регионах Италии, а ее правила очень просты, отмечает euromag.ru.

Сначала вы выбираете места, которые намерены посетить, после принятия решения консультируетесь со списком участвующих в мероприятии B&B, а затем предлагаете владельцам собственные услуги или б/у предметы, в которых те нуждаются.

Это могут быть как предметы обихода, техника или обьекты для дизайна интерьера, такие как компьютеры, мебель, картины, кухонная утварь, светильники и т.д., так и личные услуги, как ремонт автомобилей или мотоциклов, покраска и ремонт помещений или даже уроки иностранных языков и музыкальные выступления для посетителей отелей.

Для участия в инициативе вы должны зайти на портал http://www.settimanadelbaratto.it/ и предложить отелям свои услуги или товары.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)