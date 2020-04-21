Бары Италии из-за коронавируса недосчитались 11,5 млрд евро

Об этом передает Italia Oggi во вторник, 21 апреля, со ссылкой на исследование экспертов национальной бизнес-ассоциации Conferescenti.

Это около 30% годовой выручки, пишет regnum.ru.

Сейчас предприятия общественного питания готовятся к переходу ко «второй фазе» противодействия распространению эпидемии (как ожидается, правительство смягчит правила карантина с 4 мая). Бары и рестораны должны будут работать с соблюдением всех норм санитарной безопасности, торговать только на вынос или, при наличии возможности соблюдать социальную дистанцию, открывать уличные веранды.