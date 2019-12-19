Барзани провел переговоры с министром обороны Италии
Премьер-министр иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с министром обороны Италии Лоренцо Герини.
По данным журналистов, в ходе встречи, прошедшей в столице курдской автономии, городе Эрбиль, глава итальянского оборонного ведомства подтвердил продление военной помощи пешмерга.
Стороны также обсудили политические события в регионе и в Ираке. Герини отметил вклад иракских курдов в победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет regnum.ru.
Барзани выразил благодарность Италии за постоянную поддержку Иракского Курдистана и вооруженных сил региона. Курдский лидер надеется на продолжение сотрудничества между сторонами.