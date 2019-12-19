Барзани провел переговоры с министром обороны Италии

Четверг, 19 Декабрь 2019 Италия Италия

Барзани провел переговоры с министром обороны Италии

Премьер-министр иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с министром обороны Италии Лоренцо Герини.

По данным журналистов, в ходе встречи, прошедшей в столице курдской автономии, городе Эрбиль, глава итальянского оборонного ведомства подтвердил продление военной помощи пешмерга.

Стороны также обсудили политические события в регионе и в Ираке. Герини отметил вклад иракских курдов в победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет regnum.ru.

Барзани выразил благодарность Италии за постоянную поддержку Иракского Курдистана и вооруженных сил региона. Курдский лидер надеется на продолжение сотрудничества между сторонами.

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