Бегавшего от полиции 18 лет итальянца задержали

Об этом сообщает газета Le Parisien.

В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес ему два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск. Прокуроры Милана и Генуи выписали два европейских ордера на его арест.

Последние восемь лет Векки скрывался во Франции. В настоящее врем он находится под стражей и ожидает дальнейших решений правосудия, которые будут озвучены 14 августа.