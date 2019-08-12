Бегавшего от полиции 18 лет итальянца задержали

Понедельник, 12 Август 2019 Италия Италия

Бегавшего от полиции 18 лет итальянца задержали

Во французском регионе Бретань был задержан итальянский активист Винченцо Векки, который 18 лет находился в бегах.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

В 2001 году он участвовал в массовых уличных беспорядках, сопровождавших форум «Большой восьмерки» в Генуе. В том же году итальянский суд заочно вынес ему два приговора общим сроком на 13 лет лишения свободы и объявил в международный розыск. Прокуроры Милана и Генуи выписали два европейских ордера на его арест.

Последние восемь лет Векки скрывался во Франции. В настоящее врем он находится под стражей и ожидает дальнейших решений правосудия, которые будут озвучены 14 августа.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья