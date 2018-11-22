Белорусская кухня в Италии

С 9 по 13 ноября представители Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси побывали на Сардинии (Италия), где вместе с итальянскими коллегами имели возможность принять участие в образовательных мероприятиях Сардинского института профессионального обучения IFAL, который готовит поваров, кондитеров и специалистов по приготовлению пиццы. Поездка состоялась благодаря Программе мобильности для целенаправленных межличностных контактов MOST при поддержке Почетного консульства Республики Беларусь в Кальяри (Столица Автономного Региона Сардиния – Италия).

Во время пребывания на Сардинии Александр Чикилевский, Глава Гильдии поваров и шеф-поваров (ресторан «Литвины», Минск), Татьяна Назарук, преподаватель Гильдии поваров и шеф-поваров (Минск), Юрий Колеснев (ресторан «Бефана», Гомель), Антон Кабанов (ресторан «Публика», Минск), Вадим Мачальский (ресторан санатория «Альфа-Радон», Гродненская область) приняли участие в мастер-классах по приготовлению блюд сардинской и итальянской кухни, а также сами проводили мастер-классы по приготовлению белорусских блюд.

Основные телеканалы региона Сардиния показали в своих кулинарных передачах презентации некоторых белорусских блюд.

Александр Чикилевский посетил Сардинию уже во второй раз: ранее он принимал участие в проведении «Года белорусской культуры на Сардинии 2017», объявленного в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Италией и Беларусью.

С большим успехом было проведено мероприятие, организованное “Всемирным Сообществом Долголетия”. Тема мероприятия – "Питание, способствующее долголетию: сравнение сардинского варианта средиземноморской диеты с белорусским вариантом славянской диеты”. Встреча была завершена дегустацией сардинских и белорусских блюд, во время которой 5 белорусских поваров представили блюда своей национальной кухни.

В рамках мероприятия сардинские исследователи выбрали два блюда белорусской кухни – а именно, “аркас” и “солянку” – как пример полезных блюд, которые могут полноправно войти в диету долголетия, будучи схожими по питательным качествам с сардинским супом “минестроне” - простым блюдом в крестьянских традициях, который часто входит в рацион питания долгожителей острова.

Сардиния среди других стран мира известна большим количеством долгожителей, эта итальянская область считается «Голубой зоной» – одним из пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей. И именно на изучении вопросов долголетия базируется одна из сфер сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Университета Кальяри.

Среди представленных на дегустации блюд не могло не быть драников – гастрономического символа Беларуси – приготовление которых вместе с другими зарубежными блюдами станет частью выпускного практического экзамена для слушателей кулинарных курсов, которые проводятся Сардинским институтом профессионального обучения IFAL.

По такому случаю жюри, состоящее из представителей белорусской диаспоры на Сардинии, выберет лучшие драники среди приготовленных сардинскими учениками, а начинающий повар, их сделавший, будет объявлен победителем и сможет принять участие вместе с многочисленными специалистами данного итальянского региона в «Днях кухни Сардинии в Беларуси 2019».

Помимо того, в следующем году по случаю приезда сардинских специалистов в Минск будет организован кулинарный конкурс «Белорусские драники по-сардински», в ходе которого повара Сардинии попытаются по-своему интерпретировать это наиболее известное за рубежом белорусское блюдо.