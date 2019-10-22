Белый трюфель - герой выставки-продажи в итальянской Умбрии

Вопреки общепринятому мнению, что белый трюфель растет только на севере Италии, можем вас уверить, что все виды трюфелей произрастают в этой стране повсеместно.

Есть, конечно, города, которые считают этот ценный продукт своей достопримечательностью и устраивают по этому поводу различные гастрономические праздники. В Città di Castello, например, уже 40 лет проходит этот праздник, который включает не только дегустацию и продажу трюфеля и блюд с ними, но и другие эногастрономические мероприятия. Подсчитали, что в этом городке каждый десятый житель - квалифицированный сборщик трюфеля.

«Le quattro stagioni del Tartufo», т. е. «четыре сезона трюфеля», рассказывает о четырех видах трюфеля, которые по очереди, но в течение всего года радуют его почитателей: trifola dell’Alto Tevere осенью, nero pregiato Tuber melanosporum in зимой, bianchetto o marzuolo Tuber borchii in весной e dal tartufo nero летом или scorzone Tuber aestivum в самое жаркое время года.

В течении трех дней с 1 по 3 ноября под арками Loggiato Bufalini и в других центральных местах города местные гастрономические ассоциации будут соревноваться в приготовлении различных традиционных блюд на радость посетителей, которые все потом перепробуют.

ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА

На улицах этого старинного города пройдут и праздничные концерты. Местным оркестром будет исполнена симфония, посвященная городу и его герою - трюфелю.

В старинном Palazzo del Podestà как всегда пройдет Salone dell’Olio e del Vino Novello, посвященный оливковому маслу и молодому вину. На Piazza Matteotti будет проходить Show cooking с Итальянской гастрономической академией (l’Accademia Italiana di Gastronomia).

Со специальной карточкой Card Musei можно будет посетить следующие музеи: Pinacoteca Comunale, i Musei Burri, il Museo del Duomo, il Museo delle Arti Grafiche Grifani Donati, Il Laboratorio и Collezione tessile di Tela Umbria и il Polo museale di Garavelle.

Для любителей животных проведут соревнование собак по поиску трюфелей в городском парке Parco A. Langer, организованное местной ассоциацией Associazione Tartufai Alto Tevere.

Так что постараемся успеть все за эти дни. А кто сможет туда выбраться только на один день, тоже не пожалеет.

Информацию о выставке-продаже и программу можно посмотреть на сайте: https://www.cittadicastelloturismo.it/il-tartufo-bianco

Ирина Раскина