Бенедетти выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия»

Второе место занял его соотечественник Дамиано Карузо, третье место досталось ирландцу Эдварду Данбару.

Итальянский велогонщик Чезаре Бенедетти из команды Bora-Hansgrohe одержал победу на 12-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия", пишет ТАСС.

Спортсмен на дистанции 158 км показал результат 3 часа 41 минута 49 секунд. Второе место занял его соотечественник Дамиано Карузо из команды Bahrain-Merida, третье место досталось ирландцу Эдварду Данбару (команда Ineos).

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 22-е место, Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 30-е место, Вячеслав Кузнецов - 126-е ("Катюша-Альпецин"), Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 150-е.

В общем зачете лидирует словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates (48:49.40), вторым идет словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +4.07), третье место занимает итальянец Валерио Конти (UAE Team Emirates; +4.51). Закарин занимает 12-е место (+7.45), Сиваков - 19-е (+6.01), Кузнецов - 108-е (+53.19), Страхов - 153-е (+1:40.26).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.