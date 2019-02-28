Бэнкси подал в суд на итальянский музей и выиграл тяжбу

Выставки работ художника, а также аукционы, на которых эти работы успешно продаются, проходят по несколько раз в год и обычно не вызывают у автора каких-либо возражений. Разве что акционистского характера, как, например, случилось со встроенным в раму шредером на торгах Sotheby's в Лондоне. Однако Бэнкси все же подал иск к музею Mudec в Милане, который занялся продажей открыток и других предметов с изображениями граффити в рамках выставки «Искусство Бэнкси — визуальный протест», открывшейся в ноябре 2018 года. Иск поступил от агентства Pest Control, которое занимается покупкой работ художника, пишет style.rbc.ru.

В январе суд вынес решение в пользу Бэнкси, сообщает миланская газета Il Giorno. Суд также удовлетворил требование изъять из магазина в музее все товары с его автографом, признав, что их продажа нарушает права на товарный знак легенды стрит-арта. При этом рекламные материалы под именем Бэнкси было разрешено оставить в музее.

Таким образом, состоявшийся судебный процесс стал первым случаем, когда художник обратился к блюстителям закона, не выстояв перед потоком сувенирной продукции, подделок и несанкционированных продаж его подлинных работ.

Кроме того, на сайте художника отмечается, что в последнее время состоялось множество экспозиций творчества Бэнкси, ни одна из которых не была согласована. В их числе упомянута и знаменитая выставка в Москве, вокруг которой летом прошлого года разгорелся скандал. Как заметили эксперты, если Бэнкси продолжит подавать иски, то столкнется со сложностями в определении авторских прав, так как этот процесс требует раскрытия его настоящего имени.