Берлускони готов снова возглавить правительство Италии

Воскресенье, 20 Май 2018 Италия Италия

Берлускони готов снова возглавить правительство Италии

Экс-премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что готов снова стать кандидатом в премьер-министры Италии в случае получения соответствующего мандата от президента страны, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что должна быть возможность дать мандат правоцентристской коалиции, чтобы представить свою программу парламенту, где мы будем в уверены в том, что получим большинство и дадим жизнь правительству, которое просуществует долгое время», - заявил он журналистам в автономной области Валле-д'Аоста, куда прибыл в рамках кампании на региональных выборах.

«Добавим к этому тот факт, что некий Сильвио Берлускони, у которого есть девятилетний опыт в правительстве, который трижды председательствовал в «семерке» и «восьмерке», снова стал доступен из-за реабилитации. Поэтому, я считаю, что из-за недостатка персоналий, который мы сейчас можем констатировать, я полностью доступен, потому что нет другого кандидата, которого можно сравнить с Сильвио Берлускони», - сказал экс-премьер.

Говоря об обнародованном в пятницу «контракте» между «Движением 5 звезд» и «Лигой», в котором детально прописана программа действий их будущего коалиционного правительства, Берлускони подчеркнул, что его союзник по альянсу, лидер «Лиги» Сальвини никогда не говорил от имени правоцентристской коалиции, а всегда говорил от своего или «Лиги».

«Контракт между Лигой и «Движением» не имеет ничего общего с программой коалиции. Между мной и Сальвини, если говорить о переговорах, сейчас имеется большая дистанция», - констатировал 81-летний политик.

На прошлой неделе надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Постановление надзорного суда отменило предыдущие решения судебных органов, согласно которым экс-премьер в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.

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