Берлускони предложил «спасти Италию» снижением налогов
Сильвио Берлускони в среду, 6 мая, представил свой план по преодолению последствий экономического кризиса в стране.
Среди основных мер плана, названного «Спасти Италию», - введение плоской шкалы налогообложения, снижение налогов и использование средств ЕС в рамках так называемого «механизма европейской солидарности», пишет regnum.ru.
Представители других правых оппозиционных партий Италии выступают категорически против этого последнего пункта - по их убеждению, использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».