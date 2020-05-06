Берлускони предложил «спасти Италию» снижением налогов

Среда, 06 Май 2020 Италия Италия

Берлускони предложил «спасти Италию» снижением налогов

Сильвио Берлускони в среду, 6 мая, представил свой план по преодолению последствий экономического кризиса в стране.

Среди основных мер плана, названного «Спасти Италию», - введение плоской шкалы налогообложения, снижение налогов и использование средств ЕС в рамках так называемого «механизма европейской солидарности», пишет regnum.ru.

Представители других правых оппозиционных партий Италии выступают категорически против этого последнего пункта - по их убеждению, использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».

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