Берлускони предложил «спасти Италию» снижением налогов

Количество авиапассажиров в Италии снизилось в шесть раз

В марте 2020 года в условиях начавшегося общенационального карантина в Италии были отменены две трети авиарейсов, а количество пассажиров снизилось на 85% - с 14 до 2 миллионов человек.

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