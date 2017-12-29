Берлускони: санкции против России наносят вред Евросоюзу

Пятница, 29 Декабрь 2017 Италия Италия

Берлускони: санкции против России наносят вред Евросоюзу

Берлускони готов убеждать, что санкции против России наносят вред Евросоюзу.

Лидер правоцентристской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу об антироссийских санкциях, но сделает все возможное, чтобы Евросоюз понял, что Россия не является его противником, а санкции наносят урон прежде всего самим европейцам, сообщает РИА Новости.

«Полагаю, будет более полезно и корректно работать, чтобы вся Европа поняла, что Россия является не противником, а потенциальным союзником, и что санкции - это инструмент, который прежде всего наносит урон нам самим, нашим предприятиям и в то же время отдаляет Россию от Европы, делая более сложным диалог по спорным вопросам», - заявил бывший премьер-министр в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
«Односторонний шаг со стороны Италии был бы травматичным, и мы сделаем все, чтобы необходимости в нем не было», - подчеркнул видный политик.

В четверг президент Италии Серджо Маттарелла распустил обе палаты национального парламента. По предложению правительства очередные парламентские выборы в Италии были назначены на 4 марта 2018 года.

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