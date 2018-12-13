Беттинг-рынок Италии улучшил показатели

Таким образом, зафиксировано незначительное увеличение прибыли в сравнении с ноябрем 2017 года – 1,5 млн евро.

Тем не менее итоги прошлого месяца значительно превзошли показатели октября 2018 года (133,7 млн евро).

Ноябрьские успехи были достигнуты благодаря онлайн-сегменту беттинга, в котором выручка выросла на 5% в годовом исчислении (65,1 млн евро). Доходы от розничных продаж снизилась почти на 2% и составили 83,4 млн евро. С начала года рынок ставок вырос на 23,8% до 1,39 млрд евро, при этом объем онлайн-продаж вырос на 25,5% до 593,7 млн евро​​, а розничная торговля увеличила объемы на 22% и составила 791,4 млн евро.

Бренд SKS365 PlanetWin365 (оператор онлайн-бетинга) получил 14,95% от общего дохода онлайн-продаж, немного превзойдя конкурента Bet365 (14,66%). Snaitech получила 11,3%, Eurobet – 9,9% и Sisal – 7,3%, пишет logincasino.com.

Выручка от онлайн-казино в ноябре выросла почти на 14% и составила 57,2 млн евро, а бренд PokerStars от The Stars Group стал лидером рынка с долей 10,6%. Lottomatica заняла второе место с 9,2%, а Sisal – третье с 8,3%.

За первые девять месяцев 2018 года правительственные налоговые поступления (как прямые, так и косвенные) от операций с азартными играми составили чуть более 12 млрд евро, что примерно на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2019-го итальянский гемблинг-рынок ожидает потрясение: вступит в силу закон о запрете рекламы азартных игр. Итальянский лицензированный оператор онлайн-казино LeoVegas, возглавлявший борьбу за отмену данного правительственного решения, недавно опубликовал видео, в котором опровергались многие заявления властей относительно эффективности запрета.

Напомним, что итальянский регулятор Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) представил новую программу для потребителей, которые хотят ограничить себе доступ к участию в азартных играх.