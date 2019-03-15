Безработица в Италии превысила в IV квартале 10,5%

Число занятых увеличилось на 192 тысячи.

По итогам 2018 года уровень безработицы в Италии снизился с 11,2% до 10,6%, сообщили в среду, 13 марта, в национальной службе статистики Istat, передает информагентство Askanews.

Уровень молодежной безработицы (граждан в возрасте до 35 лет) снизился с 34,8% в 2017 году до 32,2% в 2018 году, пишет regnum.ru.

Уровень занятости вырос на 0,8%, по итогам 2018 года работу имели на 192 тысячи граждан страны больше, чем годом ранее.

При этом увеличивалось только число заключенных временных контрактов (на 323 тысячи), в то время как число постоянных контрактов сократилось на 108 тысяч.