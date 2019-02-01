Безработица в Италии слегка сократилась в декабре

Пятница, 01 Февраль 2019 Италия Италия

Безработица в Италии слегка сократилась в декабре

Уровень безработицы в Италии снизился до 10,3%.

По итогам декабря 2018 года уровень безработицы в Италии составил 10,3%, сообщили в четверг, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с данными ноября показатель снизился на 0,2%. Уровень безработицы снижается второй месяц подряд.

58,8% граждан страны относятся к категории занятых. В сравнении с данными ноября 2018 года этот показатель увеличился на 0,1%, за год — на 0,9%, или на 202 тысячи рабочих мест, пишет regnum.ru.

При этом растет число работников с временными контрактами (на 257 тысяч человек больше), а число сотрудников с бессрочными контрактами сокращается (на 88 тысяч), несмотря на законодательные и иные усилия правительства исправить эту ситуацию.

Тем не менее, нынешний уровень занятости — самый высокий за последние 11 лет: в апреле 2008 года он составлял 58,9%.

Уровень молодежной безработицы по-прежнему остается очень высоким — он вырос на 0,1% до 31,9%.

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