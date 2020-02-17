Биатлонист Логинов завоевал вторую медаль на ЧМ в Италии

Понедельник, 17 Февраль 2020 Италия Италия

Биатлонист Логинов завоевал вторую медаль на ЧМ в Италии

Александр Логинов, который 15 февраля выиграл спринтерскую гонку (10 км) на чемпионате мира (ЧМ) в итальянском Антхольце, завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Биатлонист из РФ, допустивший на огневом рубеже только один промах, отстал от победителя гонки представителя Франции Эмильена Жаклена на 23,9 секунды.

Второе место на пьедестале занял норвежский представитель Йоханнес Бе, пишет regnum.ru.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля биатлонист из Российской Федерации Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку (10 км) на ЧМ в итальянском Антхольце. Российский спортсмен, не допустив на огневых рубежах ни одного неточного выстрела, преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды.

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