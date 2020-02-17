Биатлонист Логинов завоевал вторую медаль на ЧМ в Италии

Биатлонист из РФ, допустивший на огневом рубеже только один промах, отстал от победителя гонки представителя Франции Эмильена Жаклена на 23,9 секунды.

Второе место на пьедестале занял норвежский представитель Йоханнес Бе, пишет regnum.ru.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля биатлонист из Российской Федерации Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку (10 км) на ЧМ в итальянском Антхольце. Российский спортсмен, не допустив на огневых рубежах ни одного неточного выстрела, преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды.