Биатлонистка Кайшева выиграла в спринте на Кубке IBU в Италии

Победное время прохождения дистанции Кайшевой составило 22 минуты 37,3 секунды без единого промаха по ходу дистанции.

Второе место заняла представительница Германии Франциска Хильдебранд, чьё время отставания от победительницы составило +9,7 секунды также без единого промаха, пишет regnum.ru.

Третьей стала ещё одна российская биатлонистка Виктория Сливко, которая отстала от лидера на +21,7 секунды и тоже ни разу не промахнулась.

Четвертое и пятое место также заняли российские спортсменки Екатерина Глазырина (+27,5 секунды отставания при 1 промахе) и Анна Никулина (+30,5 секунды отставания при 1 промахе), соответственно.