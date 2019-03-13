Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году

Среда, 13 Март 2019 Италия Италия

Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году

Более миллиона российских туристов посетили Италию в 2018 году, это на 4,5% больше по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщил журналистам посол Италии в России Паскуале Террачано.

"Италия – очень популярное направление среди российских туристов. Среди европейских стран она занимает первое место по посещаемости среди россиян и третье в мире, уступив лишь Турции и Таиланду. В сравнении с 2017 годом количество российских туристов выросло в прошлом году на 4,5%, составив более миллиона россиян", — рассказал он на международной туристической выставке MITT в Москве.

Он отметил, что большинство российских туристов в Италии предпочитают останавливаться в гостиницах 4* и 5*, пишет tourism.interfax.ru.

Также П.Террачано сообщил, что в этом году Италия впервые представлена на MITT десятью регионами, раньше на выставке их было меньше. "Стенды наших регионов работают как единый механизм, чтобы у потенциальных туристов не осталось вопросов, и им было из чего выбрать", — добавил посол.

26-я московская международная туристическая выставка MITT открылась во вторник в столичном выставочном комплексе "Экспоцентр". В этом году в ней принимаю участие более 1,8 тысяч компаний из 54 стран мира.

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