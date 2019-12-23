Более половины граждан Италии не доверяют Евросоюзу

Такие данные исследования, проведенного по заказу Еврокомиссии, были опубликованы в пятницу, 20 декабря.

Не доверяют ЕС 52% граждан страны, пишет regnum.ru.

Средний уровень доверия к ЕС со стороны граждан всех его стран составляет 43%. Ниже всего показатели в Великобритании, Франции и Греции (29%, 32% и 34% соответственно).

Лишь 30% граждан Италии полагают, что их голос влияет на происходящее в Евросоюзе. В среднем в ЕС этот показатель составляет 45%.