Более половины итальянцев не ходят в поликлиники из страха перед эпидемией

Среда, 08 Июль 2020 Италия

Более половины итальянцев не ходят в поликлиники из страха перед эпидемией

55% граждан Италии воздерживаются от посещения поликлиник и больниц из страха заразиться коронавирусом.

По той же причине от посещения врачей-специалистов в больницах воздерживаются 45%, от приема врача на дому — 43%.
В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 5 июля, умерли 34 861 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». Выздоровели 192 108 человек, за день этот показатель увеличился на 164 (днем ранее — на 477). Число подтвержденных носителей выросло на 192 (днем ранее — на 235). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 611. В настоящее время заражены 14 642 человека — на 21 больше, чем днем ранее.

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