Больше всего запросов на получение пособия в Италии приходит из Неаполя

Больше всего запросов на получение так называемого «пособия гражданина» в Италии поступает из Неаполя и Рима, в региональном разрезе — из южных провинций Кампанья и Сицилия, передает Affari Italiani во вторник, 9 апреля.

Как сообщалось ранее, в соответствие с декретом правительства Италии все граждане страны, зарабатывающие менее 780 евро в месяц, смогут обращаться к государству за получением «разницы» (в отношении временно безработных предусмотрены общественные работы).

Из 806 тысяч полученных заявок около 54% поступило о женщин, около 46% — от мужчин, пишет regnum.ru.

Более половины заявок (61%) направлены гражданами возрастной категории 45−67 — именно в 67 лет в Италии до 2019 года можно было выйти на пенсию (сейчас пенсионный возраст снижен, при наличии 38 лет стажа можно будет выйти на пенсию в 62 года). Гражданами в возрасте до 25 лет подано лишь 3% заявок.