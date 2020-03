Боно из U2 посвятил песню итальянцам, находящимся на карантине

Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.

В Instagram коллектива U2 появилась запись, на которой Боно под аккомпанемент фортепьяно исполняет балладу. Артист назвал её Let Your Love Be Known, пишет news.ru.

Для итальянцев, которые вдохновили на это... Для ирландцев... Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестёр, сиделок на передовой, мы поём для вас, — говорится в подписи к ролику.