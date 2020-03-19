Боно из U2 посвятил песню итальянцам, находящимся на карантине

Четверг, 19 Март 2020 Италия Италия

Боно из U2 посвятил песню итальянцам, находящимся на карантине

Ирландский музыкант Пол Хьюсон, известный как Боно из группы U2, поддержал песней итальянцев, которые сейчас находятся на карантине.

Он посвятил композицию ирландскому празднику, Дню святого Патрика.

В Instagram коллектива U2 появилась запись, на которой Боно под аккомпанемент фортепьяно исполняет балладу. Артист назвал её Let Your Love Be Known, пишет news.ru.

Для итальянцев, которые вдохновили на это... Для ирландцев... Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестёр, сиделок на передовой, мы поём для вас, — говорится в подписи к ролику.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)