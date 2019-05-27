Борцы из Казахстана завоевали две золотые медали в Италии

Понедельник, 27 Май 2019 Италия Италия

Борцы из Казахстана завоевали две золотые медали в Италии

Казахстанские борцы также завоевали две серебряные и три бронзовые медали.

Спортсмены из Казахстана Расул Калиев и Нуркож Кайпанов завоевали золотые медали на международном турнире по вольной борьбе Sassari City MatteoPellicone Memorial. Об этом сообщили 27 мая в национальном Олимпийском комитете.

Казахстанские борцы также завоевали две серебряные и три бронзовые медали. По результатам поединка в весовой категории до 61 кг Расул Калиев занял второе место. Однако иранский спортсмен Мохаммадбахер Яхкеши был дисквалифицирован за несоблюдение правил церемонии награждения, и первое место досталось борцу из Казахстана, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Китае спортсмены из Казахстана Корлан Жаканша и Тамерлан Шадукаев завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 55 и 77 кг соответственно.

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