Британец спрыгнул с вершины колеса обозрения в Италии

Об этом передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на британское издание The Sun.

Как сообщают СМИ, история произошла в минувшие выходные, 29 июля, в итальянском городке Римини. Отдыхающие в парке люди заметили мужчину, который взбирался на колесо обозрения на высоту 45 метров. Один из очевидцев рассказал, что турист сначала сбежал от охранников, после чего залез на аттракцион, пишет inforeactor.ru.

Когда он взобрался на колесо обозрения, то снял с себя одежду. Затем он пробыл там несколько минут, после чего спрыгнул. В это время колесо не двигалось, так как его остановил оператор.

На место происшествия незамедлительно прибыли врачи, однако высота падения оказалась слишком большой, и мужчина скончался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Было установлено, что погибший приехал в страну из Великобритании.