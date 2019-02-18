Будущее итальянского правительства зависит от интернет-голосования

Избиратели правящего итальянского «Движения 5 звезд» в понедельник, 18 февраля, смогут принять участие в голосовании на одной из интернет-платформ (Rousseau) по вопросу о привлечении к уголовной ответственности лидера «Лиги» Маттео Сальвини, сообщает regnum.ru.

Руководители партии отметили, что хотят доверить принятие столь важного решения избирателям. Именно они должны решить, «базировались ли действия Сальвини на интересах государства или нет».

Наблюдатели в свою очередь полагают, что если избиратели «Движения» проголосуют за привлечение Сальвини к ответственности, это может привести к расформированию правительства и досрочным выборам: Сальвини сочтет такое решение предательством коллег по коалиции, а его рейтинг сейчас значительно выше, чем у «Движения», и в новом правительстве он скорее всего сможет претендовать на пост премьер-министра.

Как сообщалось ранее, «Министерский трибунал» (орган, имеющий право вести дела против руководителей государства) прокуратуры Катании подозревает Сальвини в «захвате 174 мигрантов». Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок нелегальных мигрантов до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится.