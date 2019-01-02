Буффон исключает свое возвращение в сборную Италии

Среда, 02 Январь 2019 Италия Италия

Буффон исключает свое возвращение в сборную Италии

Буффон исключает свое возвращение в сборную Италии по футболу после разговора с Манчини.

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон заявил, что общался с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини о своем возвращении в национальную команду.

«Я разговаривал с Роберто Манчини, я им не нужен», — цитирует игрока Corriere della Sera.

По его мнению, нынешний наставник итальянской сборной знает правильный путь для коллектива, пишет russian.rt.com.

«Рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку, потому что он как человек и как игрок заслуживает такой ответственности», — сказал Буффон.

Последний матч в майке сборной Италии Буффон провел в товарищеской встрече с Аргентиной в марте 2018 года. Тогда итальянцы проиграли со счетом 0:2.

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