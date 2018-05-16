Буффон завершит карьеру!

Среда, 16 Май 2018 Италия Италия

Буффон завершит карьеру!

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

Об этом  рассказал агент голкипера Сильвано Мартино.

«Это не будет прощанием с Франческо Тотти, такие вещи присущи стилю Рима. Я скорее ожидаю схожести с прощанием с Алессандро Дель Пьеро. В этот день будет много слез, но все будут сдержанными. Мне было приятно сопровождать величайшего вратаря в истории футбола», - заявил Мартино. Агент добавил, что о дальнейших деталях Буффон сообщит на пресс-конференции 17 мая.

Последний матч «Ювентуса» в сезоне состоится 19 мая. Команда встретится с «Вероной» в рамках заключительного тура чемпионата Италии.

В конце апреля сообщалось, что Буффон собирается уйти из «Ювентуса» в аргентинский «Бока Хуниорс». По информации издания, аргентинцы предлагали голкиперу контракт на 2,5 миллиона евро.

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Он дебютировал на профессиональном уровне в 1995 году в составе «Пармы», цвета которой защищал вплоть до перехода в туринский клуб. Буффон - десятикратный чемпион Италии и чемпион мира в составе сборной Италии.

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