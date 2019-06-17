Бузова улетела в Италию на свадьбу с бывшим возлюбленным

Понедельник, 17 Июнь 2019 Италия Италия

Бузова улетела в Италию на свадьбу с бывшим возлюбленным

Звезда реалити-шоу и певица Ольга Бузова улетела в Италию на свадьбу друзей с бывшим возлюбленным — бизнесменом Тимофеем Майоровым.

Об этом сообщает издание «Стархит».

Поклонники предположили, что пара возобновила роман. Тимофей Майоров не только сопровождал телезвезду, но и фотографировался с ней в бассейне и рядом с новобрачными. «А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях? А в дружбу с бывшим?» — вопрошает Бузова у своих подписчиков.

Ранее Ольга Бузова выложила фото со свадьбы, на которой она появилась вместе с бывшим возлюбленным, пишет gazeta.ru.

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