Бузова улетела в Италию на свадьбу с бывшим возлюбленным

Об этом сообщает издание «Стархит».

Поклонники предположили, что пара возобновила роман. Тимофей Майоров не только сопровождал телезвезду, но и фотографировался с ней в бассейне и рядом с новобрачными. «А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в своих отношениях? А в дружбу с бывшим?» — вопрошает Бузова у своих подписчиков.

Ранее Ольга Бузова выложила фото со свадьбы, на которой она появилась вместе с бывшим возлюбленным, пишет gazeta.ru.