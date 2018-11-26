Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

— Теперь я в порядке, все очень хорошо. Прошел год, и я набрал зверскую форму, хотя у меня до сих пор нет полной уверенности в том, как закончится этот матч, — признался он в интервью Corriere della Sera.

— Раньше я носил свитер под рубашкой, так что никто ничего не заметил. Я все еще был человеком, которого все знали. Я надеюсь, что моя история может вдохновить людей, которые находятся на ключевых этапах своей жизни. Главное не победа, а думать, как победитель. Только 10% нашей жизни состоит из того, что с нами происходит. Остальные 90% — это то, как мы с этим боремся. Надеюсь, моя история поможет людям правильно разобраться с тем, что с ними происходит, — добавил Виалли.

Джанлука Виалли в годы карьеры футболисты дважды становился чемпионом Италии, а в составе национальной сборной завоевывал бронзу ЧМ-1990 и ЧЕ-1988, пишет news.sportbox.ru.