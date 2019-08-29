Бывший итальянский министр покинул Демократическую партию

Таким образом политик выразил несогласие с партийной линией на создание коалиционного правительства с участием «Движения 5 звёзд», сообщает AGI.

Календа является автором манифеста «Мы европейцы», с которым ДП участвовала в майских выборах в Европарламент, и возглавлял её предвыборный список на северо-востоке страны, пишет pnp.ru.

Решение о выходе из партии было принято после того, как на заседании национальной дирекции в среду лидер ДП Никола Дзингаретти был уполномочен заявить в ходе консультаций с президентом страны Серджо Маттареллой по поводу правительственного кризиса о готовности к созданию новой правящей коалиции с Д5З.

В открытом письме к руководству партии Календа, в частности, написал: «С первого дня моего вступления в партию я заявлял, что не останусь в ней в случае соглашения с Д5З. Причина проста: думаю, что при демократии можно, а иногда и нужно, заключать соглашения с носителями других идей, но не с обладателями иных ценностей, в данном случае — с Д5З». При этом он подчеркнул: «В течение последнего года я неоднократно выражал несогласие с решениями партии, но всегда уважал позицию большинства. Сейчас другой случай. Создавая коалицию с Д5З, Демпартия отказывается бороться за свои идеи и ценности. Этого я не могу принять».

Сообщается, что Календа намерен укреплять в стране позиции движения «Мы европейцы», отстаивая либерально-прогрессистские ценности.