Бывший монастырь в Италии продается всего за 1 евро

Монастырь включает в себя три каменных здания и 5 500 кв.м садов. Недвижимость имеет большую площадь, хорошо расположена, но требует серьезного восстановления. До того, как превратиться в монастырь, имение использовалось как первая паровая шелковая прядильная фабрика в Италии. Оно входит в список из 54 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии, потому неудивительно, что местные жители делают все возможное, чтобы сохранить недвижимость, сообщает House Beautiful.

Местный совет сказал, что он открыт для любых идей, которые касаются использования собственности новыми владельцами. В любом случае, власти будут довольны тем, что монастырь сохранят и восстановят, независимо от того, во что он превратится: роскошный частный дом или отель. Ведь главная цель – привлечь инвестиции и сохранить итальянское наследие, пишет prian.ru.

Напомним, что подобные щедрые жесты – отнюдь не новинка для Италии. Недавно власти городка Самбука на Сицилии выставили на продажу десятки объектов недвижимости по 1 евро.