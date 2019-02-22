Бывший монастырь в Италии продается всего за 1 евро

Пятница, 22 Февраль 2019 Италия Италия

Бывший монастырь в Италии продается всего за 1 евро

Красивый бывший монастырь Филанда дель Казоне, расположенный в идиллическом итальянском городе Модильяна, ищет нового владельца.

Монастырь включает в себя три каменных здания и 5 500 кв.м садов. Недвижимость имеет большую площадь, хорошо расположена, но требует серьезного восстановления. До того, как превратиться в монастырь, имение использовалось как первая паровая шелковая прядильная фабрика в Италии. Оно входит в список из 54 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии, потому неудивительно, что местные жители делают все возможное, чтобы сохранить недвижимость, сообщает House Beautiful.

Местный совет сказал, что он открыт для любых идей, которые касаются использования собственности новыми владельцами. В любом случае, власти будут довольны тем, что монастырь сохранят и восстановят, независимо от того, во что он превратится: роскошный частный дом или отель. Ведь главная цель – привлечь инвестиции и сохранить итальянское наследие, пишет prian.ru.

Напомним, что подобные щедрые жесты – отнюдь не новинка для Италии. Недавно власти городка Самбука на Сицилии выставили на продажу десятки объектов недвижимости по 1 евро.

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