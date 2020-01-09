Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы

Об этом информирует La Gazzeta dello Sport.

Апелляционный суд оставил в силе первоначальный вердикт, который был вынесен в октябре 2017 года.

Следствие доказало, что Микколи в 2010 году обратился к членам мафиозного клана с просьбой помочь вернуть долг в размере 12 тысяч евро. Методы по возврату денежных средств суд признал жестокими. Это было признано отягачяющим обстоятельством, пишет bookmaker-ratings.ru.

38-летний форвард завершил карьеру в декабре 2015 года. Он играл за «Фиорентину», «Тернану», «Перуджу», «Бенфику», Палермо», «Лечче».

Всего Микколи провел 248 матчей, забил 111 мячей и сделал 24 голевые передачами. В составе сборной Италии он сыграл 10 встреч и забил 2 гола.