Бывший нападающий сборной Италии Микколи получил 3,5 года тюрьмы
Экс форвард сборной Италии Фабрицио Микколи осужден на 3,5 года тюремного заключения за вымогательство.
Об этом информирует La Gazzeta dello Sport.
Апелляционный суд оставил в силе первоначальный вердикт, который был вынесен в октябре 2017 года.
Следствие доказало, что Микколи в 2010 году обратился к членам мафиозного клана с просьбой помочь вернуть долг в размере 12 тысяч евро. Методы по возврату денежных средств суд признал жестокими. Это было признано отягачяющим обстоятельством, пишет bookmaker-ratings.ru.
38-летний форвард завершил карьеру в декабре 2015 года. Он играл за «Фиорентину», «Тернану», «Перуджу», «Бенфику», Палермо», «Лечче».
Всего Микколи провел 248 матчей, забил 111 мячей и сделал 24 голевые передачами. В составе сборной Италии он сыграл 10 встреч и забил 2 гола.