Центробанк Италии: экономика подает позитивные сигналы

Вторник, 16 Апрель 2019 Италия Италия

Центробанк Италии: экономика подает позитивные сигналы

При этом в Центробанке не уверены, что можно обойтись без повышения налогов.

Экономика Италии по итогам первого квартала подает позитивные сигналы, заявил во время выступления в парламенте во вторник, 16 апреля, глава департамента экономики и статистики Центробанка страны Эудженио Гайотти, передает regnum.ru.

Ранее представленный министерством экономики и финансов макроэкономический сценарий является в целом реалистичным, хотя ухудшение мировой конъюнктуры может это изменить, полагают в Центробанке.

Также в регуляторе опасаются, что поскольку правительство отказывается от проведения займов и одновременно отказывается повышать НДС, дефицит бюджета в 2019 году может вырасти с прогнозных 2,04% ВВП до 3,4% ВВП.

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