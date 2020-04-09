Центробанк Италии: в период кризиса 40% граждан стали бедными

Жители этих стран больше всех в ЕС пострадали от введенных из-за пандемии ограничений, сказано в аналитической записке Банка Италии, опубликованной в среду, 8 апреля.

Из-за частичного приостановления экономической деятельности многие граждане потеряли заработок, и их семьи вынуждены полагаться на свои сбережения, которые у многих просто отсутствуют, пишет regnum.ru.

В Италии и Испании в 17−20% семей основным «добытчиком» является представитель профессии, попавшей сейчас в группу риска (речь прежде всего о сезонной и временной работе), отметили эксперты ЦБ.