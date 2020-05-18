Чемпиона Италии по футболу могут определить с помощью плей-офф

Понедельник, 18 Май 2020 Италия Италия

Чемпиона Италии по футболу могут определить с помощью плей-офф

Чемпион Италии по футболу может быть определён с помощью плей-офф в случае плотного графика.

Об этом 16 мая заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«Мы должны быть готовы к различным вариантам, нельзя исключать то, что нам придется определять победителя с помощью плей-офф», - приводит слова Гравины Rai.

По его словам, в случае возобновления чемпионата 13 июня, как и было запланировано, матчи придется проводить в плотном графике, пишет regnum.ru.

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