Чемпионат "Формулы-1" продолжится этапом на итальянской трассе в Монце

Программа 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Интрига в борьбе за титул между британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" и немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" не угасает. На предыдущем этапе, который прошел в Бельгии, немец одержал уверенную победу и сократил отставание от британца в личном зачете до 17 очков. В Италии на глазах болельщиков "Феррари" Феттель постарается еще приблизиться к Хэмилтону, однако сделать ему это будет непросто, ведь последние четыре гонки здесь победу одерживали исключительно гонщики "Мерседеса", а три из них находятся в активе британца.

На Гран-при Бельгии лучший результат в сезоне показал единственный представитель России в "королевских гонках" Сергей Сироткин из "Уильямса". Москвич финишировал 12-м, обогнав партнера по команде канадца Лэнса Стролла, который уже в скором времени может перейти в "Форс Индию", так как владельцем команды не так давно стал его отец. Несмотря на неплохой результат в Бельгии, форма "Уильямса" не позволяет Сироткину вести борьбу за очки, пишет ТАСС.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира. Он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1" (наряду с Гран-при Великобритании). Все гонки Гран-при Италии традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле, трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсмен по количеству побед в Монце - семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, выигрывавший этап пять раз. Из действующих пилотов здесь побеждали Хэмилтон (2012, 2014, 2015, 2017), Феттель (2008, 2011, 2013) и испанец Фернандо Алонсо (2007, 2010).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).