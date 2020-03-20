Чемпионат Италии хотят возобновить в начале мая

Серия А стала первым чемпионатом, который объявил об остановке регулярного сезона в связи с угрозой распространения коронавируса, пишет news.sportbox.ru.

- Мы уже несколько дней работаем над идеей возобновления чемпионата 2–3 мая, потому что мы сможем закончить сезон к 30 июня, если будем играть по несколько туров в неделю. Также я не исключаю, что сезон может завершиться 10–17 июля.

- До конца сезона осталось 12 туров, также несколько игр в запасе и еврокубковые соревнования, поэтому давайте признаем, что совместить даты не так просто. Мы будем работать над этим и задействовать всевозможные механизмы с властями и правительством.

-Мы работаем над тем, чтобы первый этап был сыгран без зрителей. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем гарантировать здоровье спортсменов. Надеемся как можно скорее прийти к тому, чтобы играть при болельщиках. Это бы означало, что весь кошмар позади, — сказал Гравина.

На данный момент в Италии зарегистрировано более 40 тысяч заболевших коронавирусом. Количество скончавшихся превысило 3,4 тысячи человек. По этому показателю Италия обошла Китай.