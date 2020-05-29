Чемпионат Италии по футболу возобновляется с 20 июня

Пятница, 29 Май 2020 Италия Италия

Чемпионат Италии по футболу возобновляется с 20 июня

Чемпионат Италии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 20 июня.

Об этом сегодня, 28 мая, заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

«Италия приходит в себя, и, безусловно, футбол должен сделать то же самое. Научно-технический комитет утвердил медицинский протокол, но подтвердил абсолютную необходимость в карантинном периоде, если кто-то из футболистов заразится коронавирусом», — сказал министр Спадафора.

Также он отметил, что матчи Кубка италии будут сыграны с 13 по 20 июня, пишет regnum.ru.

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