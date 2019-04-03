Четверть туристов приезжают в Италию ради культуры

Среда, 03 Апрель 2019 Италия Италия

Четверть туристов приезжают в Италию ради культуры

Число туристов, посетивших культурно-исторические города Италии, достигло очередного рекорда.

В 2018 году число туристов, посетивших культурно-исторические места и города Италии, достигло очередного рекорда, передает во вторник, 2 апреля, информагентство ANSA со ссылкой на данные профильных организаций.

Такие города посетили 44,4 миллиона человек, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее, а количество «человекодней» выросло почти на 3,5 миллиона (со 110 миллионов до 113,4). Каждый турист таким образом проводит к таких городах Италии в среднем 2,5 дня, пишет regnum.ru.

Более четверти всех туристических «человекодней» в Италии в 2018 году пришлась именно на культурно-исторические города. Около 60% посещаемости таких мест обеспечили иностранные туристы. Лидером среди таких городов остается Рим (более 15 миллионов туристов).

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья