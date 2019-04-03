Четверть туристов приезжают в Италию ради культуры

В 2018 году число туристов, посетивших культурно-исторические места и города Италии, достигло очередного рекорда, передает во вторник, 2 апреля, информагентство ANSA со ссылкой на данные профильных организаций.

Такие города посетили 44,4 миллиона человек, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее, а количество «человекодней» выросло почти на 3,5 миллиона (со 110 миллионов до 113,4). Каждый турист таким образом проводит к таких городах Италии в среднем 2,5 дня, пишет regnum.ru.

Более четверти всех туристических «человекодней» в Италии в 2018 году пришлась именно на культурно-исторические города. Около 60% посещаемости таких мест обеспечили иностранные туристы. Лидером среди таких городов остается Рим (более 15 миллионов туристов).