Четыре человека погибли во время погони в Италии

Пятница, 18 Январь 2019 Италия Италия

Четыре человека погибли во время погони в Италии

Аварией закончился уход от полицейской погони в провинции Казерта на юге Италии.

В ходе ДТП погибли четыре человека, еще один тяжело ранен.

Вечером 16 января автомобиль Skoda, в салоне которого находились пять человек, отказался остановиться по требованию патруля полиции и попытался на большой скорости скрыться. Преследование продолжалось несколько минут, после чего Skoda вылетела на полном ходу за пределы трассы и перевернулась. По счастливой случайности ни одна из машин, двигавшихся в этот время по автодороге, не пострадала, передает телеканал RaiNews24.

На место ДТП прибыли машины скорой помощи, однако четыре человека, находившиеся в преследуемой машине, погибли. Пятый пассажир был в тяжелом состоянии госпитализирован, пишет news.ru.

Расследованием всех обстоятельств автокатастрофы в Казерте занимаются карабинеры и представители государственной полиции Италии.

О том, кем были погибшие, правоохранители не сообщают. По некоторым данным, они могли быть членами преступной группировки, занимавшейся дерзкими ограблениями. В пользу этой версии говорит то, что Skoda находилась в розыске. До этого силовики арестовали 12 членов этой банды, в том числе двух женщин.

Как писал News.ru, в декабре ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Цюрихом. Дипломаты сообщали, что травмы получили десять россиян, по данным полиции пострадали шесть граждан РФ.

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