Число мигрантов, прибывших в Италию в феврале, выросло в 20 раз

Понедельник, 02 Март 2020 Италия Италия

Число мигрантов, прибывших в Италию в феврале, выросло в 20 раз

Количество мигрантов, прибывших морем в Италию в феврале 2020 года, в 20 раз превысило показатели февраля 2019.

Об этом сообщает пресс-служба МДВ страны.

Согласно данным ведомства, в феврале в страну прибыли 1211 мигрантов, тогда как в феврале 2019 года соответствующее число равнялось 60. Сообщается также, что в феврале 2018 году в Италию прибыло 1065 беженцев. Сообщается, что для точности сравнения в феврале 2020 года не брали в расчет 29 число, пишет regnum.ru.

Всего за первые два месяца 2020 года выявлено 2553 прибывших мигранта, что в 10 раз превышает их количество за аналогичный период прошлого года.

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