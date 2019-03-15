Число новых мигрантов в Италии снизилось до исторического минимума

В феврале 2019 года в Италию по морю прибыли лишь 60 нелегальных мигрантов — показатели никогда не были на столь низком уровне, передает Il Messaggero в четверг, 14 марта, со ссылкой на данные европейской пограничной и береговой службы Frontex.

В 2018 году в Италию прибыли около 23 тысяч нелегальных мигрантов, в 2017 — почти 119 тысяч.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%, пишет regnum.ru.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.