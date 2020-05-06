Число онлайн-покупателей в Италии выросло на 2 миллиона

Среда, 06 Май 2020 Италия Италия

Число онлайн-покупателей в Италии выросло на 2 миллиона

За время общенационального карантина в Италии число интернет-пользователей, делающих покупки онлайн, выросло на 2 миллиона.

Об этом передает Italia Oggi в среду, 6 мая, со ссылкой на профильное исследование Netcomm.

За весь 2019 год число таких пользователей увеличилось лишь на 700 тысяч. Теперь в число онлайн-покупателей входит почти половина населения страны (29 миллионов человек), пишет regnum.ru.

Эксперты отмечают, что в условиях карантина продажи онлайн — едва ли не единственная растущая отрасль экономики: в частности, в марте-апреле 2020 года объем онлайн-заказов на приобретение продуктов увеличился более чем в два раза.

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