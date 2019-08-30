Число работников с контрактами в Италии выросло на 320 тысяч
Число работающих граждан Италии с бессрочными (а не временными) трудовыми договорами с первые 6 месяцев 2019 года увеличилось на 320 тысяч.
В середине 2018 года правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями победивших партий утвердило так называемый «декрет о достоинстве», пишет regnum.ru.
Нормы этого декрета предполагают стимулирование заключения постоянных трудовых договоров и усложнение условий для тех, кто подписывает со своими сотрудниками временные соглашения.