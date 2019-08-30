Число работников с контрактами в Италии выросло на 320 тысяч

Пятница, 30 Август 2019 Италия Италия

Число работников с контрактами в Италии выросло на 320 тысяч

Число работающих граждан Италии с бессрочными (а не временными) трудовыми договорами с первые 6 месяцев 2019 года увеличилось на 320 тысяч.

В середине 2018 года правительство Италии в соответствии с предвыборными обещаниями победивших партий утвердило так называемый «декрет о достоинстве», пишет regnum.ru.

Нормы этого декрета предполагают стимулирование заключения постоянных трудовых договоров и усложнение условий для тех, кто подписывает со своими сотрудниками временные соглашения.

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