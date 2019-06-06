Число российских туристов в Италии возросло втрое

Четверг, 06 Июнь 2019 Италия Италия

Число российских туристов в Италии возросло втрое

Количество туристов из России, которые в 2019 году планируют отдохнуть в Италии, оказалось больше на треть, чем год назад.

Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самые востребованные у путешественников итальянские курорты летом — это находящиеся на Адриатическом море Римини и Риччоне. Далее в рейтинге популярности идут Сицилия и Сардиния. Также активно россияне ездят на Тирренское море — в Калабрию, передает РИА Новости.

Как отмечают участники рынка, вырос интерес к экскурсионным турам, которые востребованы примерно у трети выбирающих летний отдых в Италии клиентов.

Туроператоры фиксируют существенный рост популярности дешевых туров и снижение интереса к предложениям среднего ценового диапазона.

Недельный тур на двоих с размещением в двух- или трехзвездочном отеле стоит по состоянию на начало июня не менее 41 тысячи рублей. Поездка на двоих на Сицилию обойдется минимум в 66 тысяч, а экскурсионный семидневный тур начинается от 30 тысяч на человека.

Как писал News.ru, иностранные туристы отказываются приезжать в Москву из-за высоких цен и криминогенной обстановки. Кроме того, потенциальных гостей столицы смущает языковой барьер.

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