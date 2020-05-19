Число выданных больничных в Италии увеличивалось на 110%

Вторник, 19 Май 2020 Италия Италия

Число выданных больничных в Италии увеличивалось на 110%

На пике эпидемии число выданных больничных в Италии увеличивалось на 110%.

В период со 2 февраля по 11 апреля в Италии было выдано 6,58 миллиона сертификатов о болезни, что на 14% превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

сообщили в национальной службе социального обеспечения во вторник, 19 мая, пишет regnum.ru.

На пике эпидемии коронавируса в стране, в период с 8 по 14 марта, число выданных больничных выросло на 110%, в регионе Ломбардия (который был эпицентром эпидемии) - на 176%.

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