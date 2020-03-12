Число жертв коронавируса в Италии вновь выросло на 30% за сутки

Об этом сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.

Днём ранее число жертв также выросло на 30%.

Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее, пишет regnum.ru.

Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными вторника этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.