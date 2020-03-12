Число жертв коронавируса в Италии вновь выросло на 30% за сутки

Четверг, 12 Март 2020 Италия Италия

Число жертв коронавируса в Италии вновь выросло на 30% за сутки

По данным на вечер среды, 11 марта, от коронавируса в Италии умели 827 человек, количество жертв за последние сутки выросло на 30%.

Об этом сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.

Днём ранее число жертв также выросло на 30%.

Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее, пишет regnum.ru.

Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными вторника этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)