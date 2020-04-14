Чуть менее половины граждан Италии поддерживают выход страны из ЕС

В сравнении с аналогичным опросом 2018 года показатель вырос более чем в полтора раза (с 26%).

30% опрошенных считают, что выйти из ЕС Италия должна в любом случае, 12% готовы изменить свою позицию, если Евросоюз окажет стране «реальную помощь» в преодолении последствий пандемии и вызванных ею экономических ограничений.

Считают необходимым сохранение членства в ЕС 44% граждан. В 2018 году таковых было 65%, пишет regnum.ru.

При этом лишь 28% граждан полагают, что выходить из ЕС не нужно ни при каких обстоятельствах. 16% готовы изменить свою позицию, если сочтут, что реальная помощь от ЕС не поступила.

14% опрошенных затруднились с ответом — в 2018 году таковых было лишь 9%.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».

По данным на 13 апреля, в Италии умерли 20 465 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 566. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 431. Выздоровели 35 435 человек, за день этот показатель увеличился на 1224 (днём ранее — на 1677). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3153 (днём ранее — на 4092). В настоящее время заражены 103 616 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 159 516.