Coca-Сola купила знаменитый бренд минеральной воды из Италии

The Coca-Cola Company приобрела 100% акций компании-производителя у семьи Инверницци, Eataly и Fondo Dea.

Стоимость покупки для транснациональной компании, которая в 2018 год выпустила на своих заводаx 81 миллион бутылок минеральной воды и безалкогольных напитков, составила 88 миллионов евро, сообщает euromag.ru.

Сразу после объявления ассоциация Slow Food заявила о прекращении сотрудничества с брендом Lurisia.