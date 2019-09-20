Coca-Сola купила знаменитый бренд минеральной воды из Италии

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Италия Италия

Coca-Сola купила знаменитый бренд минеральной воды из Италии

Компания Coca-Cola купила исторический бренд минеральной воды из Пьемонта Lurisia.

The Coca-Cola Company приобрела 100% акций компании-производителя у семьи Инверницци, Eataly и Fondo Dea.

Стоимость покупки для транснациональной компании, которая в 2018 год выпустила на своих заводаx 81 миллион бутылок минеральной воды и безалкогольных напитков, составила 88 миллионов евро, сообщает euromag.ru.

Сразу после объявления ассоциация Slow Food заявила о прекращении сотрудничества с брендом Lurisia.

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