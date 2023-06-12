Corriere della Sera: умер Сильвио Берлускони

Понедельник, 12 Июнь 2023 Италия

Corriere della Sera: умер Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане.

Corriere della Sera сообщила о смерти Сильвио Берлускони, передает ТАСС.

Бывшему премьер-министру Италии было 86 лет. Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, трижды возглавлял правительство страны.

В начале апреля после госпитализации с воспалением легких выяснилось, что Берлускони страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза (на фоне которого развилась легочная инфекция). В связи с заболеванием он проходил курс химиотерапии. Берлускони лечился тогда в миланской клинике «Сан-Раффаэле» более месяца, и был вновь госпитализирован 9 июня.

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